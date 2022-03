Reunion dei campioni viola del 1981-’82: data e luogo dell’evento

In arrivo l'evento per ringraziare i campioni della Fiorentina 1981-'82. Decisi orario e luogo dell'evento organizzato da Lady Radio

Pronto l'evento in onore dei campioni viola della stagione 1981-'82. Come riportato da Il Corriere dello Sport che, insieme a Lady Radio e il Museo della Fiorentina, organizzerà la serata, il 16 maggio al teatro Puccini di Firenze, si riunirà la formazione della Fiorentina del 1981-'82. Quella squadra che si vide soffiare il titolo dalla Juventus, e anche la possibilità di giocarsi lo spareggio. Sarà una serata dove Firenze potrà ringraziare quel fantastico gruppo, per questo il titolo della serata "Grazie Campioni". Sul palco del Puccini ci saranno tutti, a partire dal presidente dell'epoca Ranieri Pontello fino al mister Giancarlo De Sisti con i suoi "ragazzi". Tra i nomi più illustri quelli di Galli, Antognoni, Bertoni, Galbiati, Sacchetti e molti altri. In una settimana sono già stati venduti 200 biglietti, acquistabili sia al botteghino del teatro, che su ticketone, con l'incasso della serata che verrà donato in beneficienza.