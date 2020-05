Restyling Franchi, si può. Ecco la ricetta di Nardella che può riavvicinare Commisso

Il restyling del Franchi si può. Dopo le parole di Nardella ieri a La Gazzetta dello Sport (LEGGI QUI) si riapre il sipario sulla possibilità di sbloccare in tempi rapidi la situazione relativa a stadi monumentali come quello di Firenze o il Dall’Ara di Bologna. Come? Modificando la legge (firmata proprio da Nardella) che può aggirare alcuni vincoli e poggia su tre novità – scrive Repubblica – soprattutto quella di ridimensionare il peso delle soprintendenze. Non un guerra, bensì una scelta di buonsenso.

Una delle sfaccettature della (nuova) legge sugli stadi che interessa Commisso è quella di poter disporre di incentivi fiscali, defiscalizzazione e riduzione delle tasse sul patrimonio se un imprenditore volesse acquistare l’impianto. E calata nella realtà fiorentina questo passaggio andrebbe incontro alla doppia esigenza del n° 1 viola di poter disporre di uno stadio di proprietà e contenere i costi. L’altra è dare ai sindaci poteri straordinari per trovare investitori, ma anche per la concessione e la vendita.

Agendo in questa direzione si limitano i poteri della Soprintendenza, e si va a snellire una macchina burocratica – si legge sul quotidiano – che al momento limita di molto la possibilità di intervenire sul Franchi al di là di qualche piccolo restyling. Il rischio è quello che l’impianto fiorentino faccia la fine del Flaminio di Roma, e che il Comune si ritrovi con una “scatola vuota” qualora Rocco decide di costruire il nuovo stadio altrove. Per questo anche in Palazzo Vecchio serve una svolta, e questa ulteriore presa di posizione di Nardella riapre il dialogo con la Fiorentina. Anche perché per il primo cittadino di Firenze vedere la squadra viola emigrare in un comune limitrofo sarebbe una grande sconfitta.