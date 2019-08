Restyling Franchi, ora anche Campo di Marte chiede un progetto

Un parcheggio interrato, il più grande di Firenze, da oltre 2-3 mila posti: è quanto ha chiesto Palazzo Vecchio alla Fiorentina per rendere sostenibile il restyling del Franchi. Dovrebbe nascere sul lato Maratona, tra lo stadio e il Centro Sportivo e sarebbe uno degli interventi necessari per sfruttare il Franchi e riqualificare tutta l’area di Campo di Marte. E soprattutto per iniziare a rendere minore l’impatto delle partite per i residenti. Questo ciò che scrive il Corriere Fiorentino, secondo cui da anni si vuole interrare viale Paoli, pedonalizzare e puntare tutto sulla cittadella dello sport e rendere il quartiere il cuore sportivo di Firenze.

Parte del problema mobilità sarà risolto dal 2025/2026, quando sarà attiva una linea della tramvia che passerà sotto la curva Ferrovia. Nell’attesa, chi userà quella per Bagno a Ripoli (pronta entro il 2023) potrebbe però scendere alla fermata Pellico, vicino a viale Mazzini. E poi sarà pronto il completamento del sottopasso pedonale da via Mannelli a viale Fanti. Da lì allo stadio ci sono 500 metri.