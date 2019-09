Restyling Franchi, operazione partita: Commisso punta sui cantieri dal 2020

In due mesi Rocco Commisso saprà se si può intervenire sullo stadio Franchi (CLICCA QUI). Nella riunione di ieri in Palazzo Pitti col sindaco Nardella e il soprintendente Pessina sono emersi anche i tempi stimati da Commisso e i suoi architetti. Nel caso il restauro dello stadio dovesse sbloccarsi, Rocco vorrebbe che i lavori partissero già dal 2020. In questo modo gli interventi finirebbero nel 2023. Lo scrive Repubblica. Tempi, tutto sommato, decisamente rapidi aggiungiamo noi considerando che i cantieri non costringerebbero la Fiorentina ad andare a giocare in un altro stadio.