Restyling Franchi, la richiesta di Commisso: “Un outlet al posto del baseball”

Se nelle prime riunioni con Palazzo Vecchio Rocco Commisso non sembrava avere più di tanto interesse verso i mega centri commerciali – sì allo stadio ma no ad un’enorme cittadella – qualcosa è cambiato nei piani del patron viola. Negli ultimi giorni in Comune si sono parecchio sorpresi dei suoi nuovi ragionamenti del tycoon americano sulla Mercafir: 18.000 metri quadrati di spazi commerciali, cinque volte tanto rispetto alla variante urbanistica. Come scrive l’edizione fiorentina di Repubblica, nell’eventualità di un restyling del Franchi, Commisso ha sviluppato un’idea di rilancio del business commerciale nell’area di Campo di Marte. In particolare la riconversione dello stadio del baseball, il Cerreti, in un outlet. Enormi perplessità urbanistiche e tecniche affioravano ieri dagli ambienti più vicini a Nardella sull’ipotesi, visto che l’impianto è sovradimensionato così come l’area dedicata all’atletica. Favorevole invece il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, da sempre baluardo a difesa del Franchi.