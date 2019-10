Restyling Franchi: ecco quando arriverà la risposta della Soprintendenza

In casa Fiorentina, oltre che di nuovo stadio, si parla anche di restyling del Franchi. Come scrive il Corriere Fiorentino, tra due settimane arriverà la prima risposta, quella della Soprintendenza. Commisso vuole avere tempi definiti e percorsi certi. Che siano a Firenze o a Campi, poco importa: l’importante è che il nuovo stadio arrivi il prima possibile perché lui lo stadio lo vuole “lasciare alla città” in tempi brevi.