Restyling Franchi, ancora 8 progetti in gara. Due sono fiorentini, i tempi…

Tra poco più di un mese sapremo quale sarà il vincitore del bando

Tutti e otto i concorrenti rimasti per il restyling del Franchi e la riqualificazione di Campo di Marte sono rimasti in gara. Lo scrive La Nazione, che può confermare che due di essi sono fiorentini. Adesso la giuria incaricata di scegliere il vincitore ha ottenuto tutti i documenti necessari per continuare a valutare i progetti ammessi al concorso. Ieri infatti si sono concluse le operazioni per la consegna degli elaborati della seconda fase (i cosiddetti "progetti preliminari") del bando lanciato dall’amministrazione comunale. I tempi sono stati rispettati, a marzo verrà decretato il vincitore, che avrà tre anni a partire dal 2023 per completare l'opera.