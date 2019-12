Resta in piedi la pista Politano, l’Inter apre alla cessione dell’esterno

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina continua a monitorare con attenzione la pista Politano. L’esterno dell’Inter non ha trovato lo spazio che desiderava con Antonio Conte. In vista di un mercato di gennaio molto dispendioso per i nerazzurri, il laterale appare nella lista dei cedibili. Inoltre, una sua eventuale cessione garantirebbe all’Inter una solida plusvalenza. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 20-25 milioni. Una cifra leggermente più bassa rispetto a quella che più volte era stata rifiutata da Marotta durante l’estate. In alternativa Pradè valuta Berardi, ma la trattativa con il Sassuolo rimane complicata. I neroverdi difficilmente si priveranno del loro top player a campionato in corso.