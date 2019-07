Resiste l’idea Badelj: in viola per chiudere il cerchio? Ma Lotito chiede 9 milioni

Un elemento sui cui la Fiorentina ha ri-messo gli occhi è Milan Badelj, 30 anni, croato che proprio Pradè, in coppia con Macia, portò a Firenze nel 2014. Alla Lazio sarebbe dovuto essere uno dei punti di riferimento della squadra allenata da Inzaghi ed invece si è ritrovato a fare tantissima panchina. La possibilità di ritornare in viola sarebbe un po’ come chiudere un cerchio, lui che per altro aveva auspicato più volte, in passato, di voler terminare la carriera a Firenze, dove anche la famiglia si era integrata benissimo. Ci sarà da superare l’ostacolo Lotito, che può portare a bilancio una plusvalenza niente male e per questo la richiesta sfiora la doppia cifra, tra gli 8 e i 9 milioni.