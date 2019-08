Resiste la pista De Paul: Pradè continua a provarci, lui vuole lasciare Udine

Per quanto riguarda De Paul, quella di Pradè potrebbe anche essere strategia. La Fiorentina ci proverà ancora, in queste ore. I viola continuano a lavorare come è giusto che sia, ancora su De Paul. Dopo aver perfezionato la cessione di Simeone al Cagliari (che porterà nelle casse 16 milioni di euro) i viola stanno ancora monitorando la situazione su tutti i fronti. Alternativi a De Paul sono Politano e Raphinha. I rapporti con il club friulano sono ottimi, ma la famiglia Pozzo non ha mai pensato di fare sconti, soprattutto per i gioielli di casa. De Paul vorrebbe comunque andare via da Udine (l’argentino considera infatti finita la sua avventura in bianconero).