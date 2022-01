Repubblica – Viola adagiati, urge un cambio di passo (anche tattico?)

Nell'ultimo mese la Fiorentina è apparsa come adagiata. Servirà un cambio di passo subito per riprendere in mano la stagione

Sulle colonne di Repubblica oggi in edicola troviamo un commento a caldo della debacle in casa del Torino. Inutile e troppo facile massacrare una squadra che mette in campo la peggior prestazione dell'intera stagione, ma l'analisi ad ampio raggio non risparmia la sottolineatura di alcune carenze evidenti. A preoccupare è prima di tutto il gioco: la Fiorentina ha raccolto due punti in tre partite, peraltro sempre in rimonta e la squadra sembra ormai diventata troppo prevedibile. Poche idee, lucidità a intermittenza, i palloni per Vlahovic sono altrettanto esigui. Che serva qualche sperimentazione tattica nuova? A questo si aggiunge anche il singolo rendimento di alcuni elementi: Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Callejon, Castrovilli. Tutti sono letteralmente crollati nell'ultimo mese. A mancare, soprattutto ieri, è stata anche la mentalità. È come se i viola si fossero adagiati, in un insolito atteggiamento che fin qui mai avevamo visto. L'obiettivo Europa, tanto accarezzato, è ancora ampiamente a disposizione nonostante l'occasione buttata. Quel che è certo è che serva subito un immediato cambio di passo per evitare di perdere tutto.