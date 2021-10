Repubblica: “Tifosi innamorati delusi da Vlahovic. Prevale il cinismo”

Sulle colonne di Repubblica troviamo un approfondimento legato all'amore deluso dei tifosi viola per Dusan Vlahovic

Sulle pagine di Repubblica troviamo questa mattina un approfondimento legato a Dusan Vlahovic, che non firmerà il rinnovo del suo contratto in scadenza 2023. Il riferimento è ai tifosi, delusi dalla notizia e che alla fine dovranno accontentarsi di una parola fine già scritta: un tema che fa parlare di mercenari, che fa scagliare contro i procuratori, che porta quasi al cinismo. Fino a far diventare il calcio quasi una guerra, con la sua carica simbolica, le strategie e le tattiche. E anche il termine 'mercenario' fa inevitabilmente riferimento a quello. Firenze sa però ancora innamorarsi: soprattutto dei giovani, di chi promette grandi cose, anche se sempre più di frequente tutto finisce per cambiare in men che non si dica.

Ma è possibile porsi dall'atra parte della barricata? Se non da quella del giocatore - che potrà valutare offerte clamorose - da quella delle altre tifoserie, cui spesso la Fiorentina ha strappato giovani importanti da far crescere. A volte si vince, a volte no e bisogna accettarlo. Come si legge ancora, anche il tema dell'"amore" sportivo è di attualità: si tende a idolatrare solo i giocatori più forti, per un interesse anche legato alle prestazioni e non certo disinteressato. Ma il tifoso è così, resterà sempre pronto a innamorarsi per cercare i nuovi Totti o Del Piero in cambio della sua passione. E pazienza se bisognerà aspettare a lungo, ma è meglio che scivolare nel cinismo di non riconoscere più una persona dietro la maschera del calciatore.