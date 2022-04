Repubblica sicura: “Ecco le mosse per una Fiorentina vincente”

Ecco le mosse consigliate da Repubblica per una Fiorentina con la "F" maiuscola

Partendo dal primo, fulcro del centrocampo viola, Torreira dovrà seguire una sola parola: riscatto "...sconto o non sconto, perché da anni non avevamo un regista di centrocampo e non è il caso di lasciarselo scappare". Stessa storia vale per Odriozola, anche se la situazione è un po' complicata visto che non dipende soltanto dalla Fiorentina. I 20 milioni però, non devono essere un problema "...per carità, 20 sarebbero tanti, detto che ne abbiamo spesi 12 o giù di lì per Lirola, non so se mi spiego. E poi a qualcosa dovranno servire i soldi di Vlahovic, o no?". Se Castrovilli sembra ormai in direzione del rinnovo, chi invece dovrebbe essere confermato è Milenkovic. Un suo rinnovo serve alla Fiorentina "...perché se parte lascia un buco grande e costoso da coprire se non vogliamo perdere qualità". Infine, basta toppe. In attacca serve una figura importante, che dia la sicurezza del gol. Piatek?"...è stato giusto prenderlo per mettere una toppa, ha fatto anche il suo, ma non è il titolare di una squadra con ambizioni di alta classifica"