Repubblica: “Senza coppe la stagione sbiadisce. Le strategie della società”

L'analisi di Repubblica Firenze sul presente e futuro della Fiorentina

"La partita con la Roma ci chiarirà meglio le prospettive viola per il finale di stagione. Una sfida decisiva. In caso di vittoria la Fiorentina rimane in corsa, in caso di sconfitta esce dalla lotta. Un campionato in novanta minuti. Forse è ingeneroso chiudere tutto dentro questa partita, ma per lunghi tratti l’Europa è stata un’ipotesi concreta e ormai ci eravamo abituati all’idea di potercela fare. Anzi, c’era anche chi sognava molto più in grande. Ecco perché senza l’opzione coppe la stagione sbiadisce un po’".