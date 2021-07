Papu Gomez ha appena vinto la Coppa America con l'Argentina

In estate la Fiorentina cercherà un altro esterno dopo aver acquistato Nicolas Gonzalez. Come scrive Repubblica Firenze, piace e non poco Papu Gomez, anche lui fresco vincitore della Copa America con l’Argentina e passato dall’Atalanta al Siviglia la scorsa stagione. Al momento però è soltanto un pensiero.