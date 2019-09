Su La Repubblica edizione nazionale, Enrico Currò racconta come è maturata la seconda sconfitta consecutiva del Milan in campionato. E quali segnali sono emersi in prospettiva: “(…) la fragilità del Milan, che è andato in cocci alle prime difficoltà. Gli errori di Donnarumma, eletto da Boban a simbolo dell’erigenda squadra del futuro, e non senza ragione, raccontano di una ricostruzione ancora impervia e accentuano i problemi di Giampaolo: 6 punti in 5 gare e 3 gol segnati, di cui 2 su rigore, non possono essere la normalità. Il duello di domenica a San Siro con la Fiorentina pare già precoce psicodramma”. E C’E’ CHI PARLA GIA’ DI ULTIMA SPIAGGIA