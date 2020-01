Forte critica verso l’operazione che ha portato in maglia viola il giovane attaccante brasiliano da ieri sera ufficiale il suo passaggio al Flamengo . La Repubblica punta il dito sulla “valutazione completamente sbagliata” del giocatore fatta dal ds viola che in un’era così tecnologica dove è possibile avere qualsiasi tipo di informazione da ogni parte del pianeta risulta essere un errore imperdonabile. C’è l’augurio verso una fine del mercato che riservi qualche rinforzo di spessore che alzi la qualità della rosa della Fiorentina, non sicuramente un colpo “alla Bolatti”.