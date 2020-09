Renzi: “Firenze non può diventare un cumulo di macerie, dobbiamo investire”

Il Senatore di Italia Viva nonché ex Premier e Sindaco di Firenze Matteo Renzi ha rilasciato un’intervista a La Nazione in merito al testa a testa che lo ha visto impegnato, assieme a molti altri colleghi della politica, con la soprintendenza di Firenze:

Ho firmato quell’emendamento per cambiare ciò che era vincolato. Ho combattuto con la sovrintendenza in tanti momenti quando c’era da buttar giù la pensilina alla stazione, per fare le pedonalizzazioni in un certo modo. Ora sull’Artemio Franchi dico con forza che il sovrintendente non ha più titolo per parlarne. Basta.

Una città non può diventare un cumulo di ricordi. Nessuno deve toccare Palazzo Vecchio, gli Uffizi, Ponte Vecchio, Il Bargello, la chiesa di Orsanmichele… ma sostenere che non si possono mettere le mani sul Franchi significa condannare una città a non cambiare mai. Il Franchi è un bellissimo impianto, ma è vetusto e la Fiorentina ha tutto il diritto, direi il dovere, di cambiarlo come crede. Dopodiché se fosse per la sovrintendenza non ci sarebbe mai contemporaneità da nessuna parte. E una città si trasformerebbe in un cumulo di macerie. Noi abbiamo bisogno di investire e di innovare rapidamente anche sugli impianti sportivi.