Reina racconta: “25 minuti di paura, poi giorni difficili ma senza grandi problemi”

Pepe Reina ha raccontato la sua convivenza con il Coronavirus al Corriere dello Sport: l’ex Milan vive in casa con moglie, figli e suoceri, non ha problemi di solitudine ma ha contratto il virus: “Febbre, tosse secca, un mal di testa che non mi abbandonava mai, quel senso di spossatezza… L’unico spavento quando per venticinque minuti mi è mancato l’ossigeno, come se la gola si fosse improvvisamente ristretta e l’aria non riuscisse a passare…”

Reina usciva nelle ore notturne, restando in stanza di giorno. “Dico la verità, a parte qualche momento non facile, è stato come se avessi avuto l’influenza, solo più pesante“