Regista o no? Italiano ci pensa, ma prima vuole confrontarsi con la rosa attuale

Nell’edizione odierna de La Nazione si pone un interrogativo riguardo le possibili mosse del mercato viola, in particolare su quella riguardante la scelta o meno di un regista. Italiano, infatti, per il quotidiano, non avrebbe ancora deciso se chiedere al mercato un giocatore con quelle caratteristiche. Prima, il mister, vorrebbe confrontarsi con i centrocampisti che ci sono per capire come e quanto potrebbero adattarsi alla sua idea di gioco. Se dovesse comunque esserci la necessità, la Fiorentina si muoverà per acquisire un play di valore.