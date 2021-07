Recovery Fund, in arrivo 77 milioni. Una parte verrà destinata al Franchi

Inizia il piano Next Generation EU

Dovrebbe arrivare a breve la prima tranche, destinata alla città di Firenze, da 77 milioni di Euro per il piano Next Generation EU. La notizia è riportata da Repubblica Firenze in edicola questa mattina. Come spiega il quotidiano, questi fondi serviranno per riqualificare il capoluogo fiorentino sotto diversi aspetti. Dall'ambito culturale, passando per quello digitale, fino ad arrivare ai trasporti e allo sport. Una parte di questi primi fondi dal Recovery Fund sarà destinata anche allo stadio Artemio Franchi. Per la precisione, 6 milioni verranno investiti per il miglioramento sismico dell'impianto.