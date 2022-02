Rebus mediana (e attacco) per Fiorentina-Lazio: Italiano deve sciogliere i dubbi

Chi guiderà la squadra viola al centro dell'attacco e del centrocampo?

La Fiorentina recupera il suo leader in mediana: dopo sei giorni di convivenza con il Covid, Lucas Torreira si è negativizzato e sarà a disposizione per il prossimo match. L'ex Arsenal non ha mai di tenersi in forma in palestra, come testimoniato dal giocatore via social. Tuttavia, essendo guarito, Torreira giocherà la prossima gara dell'Uruguay e sarà di ritorno solo dopodomani. Una volta in città e smaltito il jet-lag, il giocatore avrà davanti a sé appena due allenamenti da svolgere prima del delicato appuntamento contro la Lazio. L'imminente cessione in prestito di Pulgar obbligherà Italiano a ripensare ad Amrabat nel ruolo di play o a promuovere in pianta stabile il giovane Bianco coi più grandi. La Nazione scrive che per il big match di sabato ci sarà da sciogliere subito il nodo legato a chi partirà dal 1’ nel ruolo di prima punta: Piatek da qualche giorno non è in perfette condizioni e non è dunque escluso che possa toccare già a Cabral.