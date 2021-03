Rebus centrocampo per Prandelli. Fiducia a Eysseric, che non la ripaga

Come analizzato dal Corriere Fiorentino, la prima panchina di Amrabat non ha portato bene a Cesare Prandelli. La scelta del tecnico di impostare una mediana diversa non ha pagato. Non è dato sapere con certezza se per motivi disciplinari o puramente tecnici, fatto sta che la carenza di gioco è apparsa evidente sin dai primi minuti. A giudicare dall’impatto a partita in corso dell’ex Verona, tutt’altro che dirompente, non deve avere accolto bene la decisione dell’allenatore. Spenta anche la prestazione di Eysseric, il francese si è rapidamente eclissato dopo le prime battute di gara lasciando a predicare nel deserto il tandem Ribery-Vlahovic. L’assenza di Bonaventura e la poca continuità di Castrovilli stanno pesando terribilmente, servono rimedi urgenti. I cambi davanti non incidono; Kokorin è parso spaesato, Montiel ha giocato solo i minuti finali, mentre Callejon è rimasto spettatore non pagante. Ancora una volta le speranze dei tifosi si sono così scontrate con l’apatia di gioco che contraddistingue questa squadra da un anno e mezzo.

