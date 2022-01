Rebus biglietti: troppi abbonati, con le nuove norme si cambia ancora

Con le nuove restrizioni negli stadi, al Franchi potranno entrare solo 5.000 tifosi. Ed è già rebus biglietti e abbonati

Non solo la Coppa Italia. La Fiorentina (stasera impegnata contro il Napoli) pensa già e nuovamente anche al campionato, perché lunedì prossimo al Franchi arriverà il pericolante Genoa di Shevchenko. Stante la mancata partita con l'Udinese - bloccata dall'ASL - quella contro il Grifone sarà la prima del nuovo anno, ma con un nuovo rebus legato ai tifosi. Con la capienza degli impianti ridotta a 5.000 spettatori per i sostenitori viola è stata una vera e propria doccia fredda. Come sottolinea Repubblica, infatti, in più di 10.000 avevano già sottoscritto il mini abbonamento per il girone di ritorno, ma non ci sarà posto per tutti. Il club non ha per ora comunicato novità ufficiali, anche se da oggi in poi ogni giorno sarà buono per chiarire la situazione: si cercherà di accontentare la maggior parte dei tifosi, rimborsando probabilmente chi resterà fuori. Sarà poi importante capire per quanto questo scenario proseguirà in queste condizioni e se anche le partite con Lazio e Atalanta saranno interessate dal provvedimento.