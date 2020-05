Rebic vuole restare al Milan anche con Rangnick: Eintracht e Fiorentina attendono

Il procuratore di Ante Rebic, Fali Ramadani, sta studiando la via migliore per permettere al suo assistito di rimanere a Milano, sponda rossonera. Il riscatto andrà perfezionato ad una cifra ragionevole, visto che il 50% sulla plusvalenza dovrà essere versato nelle casse della Fiorentina, ma i rapporti con Rangnick sono stati risanati e il futuro è rossonero anche con il tedesco al timone. Un altro anno di prestito potrebbe abbassare il prezzo, dato che il contratto del croato è in scadenza nel 2022. Lo scrive Tuttosport.