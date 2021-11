Rebic punta la Fiorentina: sarà titolare. Ibra o Giroud? Ecco chi giocherà

Le ultime in casa Milan, prossimo avversario della Fiorentina

Ante Rebic punta Firenze. Il centravanti croato, dopo essere stato fuori dal campo a lungo per un infortunio alla caviglia, è pronto a tornare a pieno regime. E alla ripresa del campionato potrebbe farlo dal primo minuto, proprio contro la sua ex Fiorentina. Rebic, infatti, non ha preso parte alle partite con la Nazionale, restando ad allenarsi a Milanello. Questo fa sì, come scrive La Gazzetta dello Sport, che le sue quotazioni siano in netta ascesa, a discapito di Leao, attualmente in Portogallo e apparso affaticato nelle ultime settimane.