Rebic: Milan vuole prolungare di un anno il contratto. Fiorentina spettatrice interessata

L’idea c’è e può funzionare anche per l’Eintracht: prolungare di un anno i contratti di Ante Rebic, in prestito al Milan dal club tedesco, e di Andrè Silva, che ha percorso pochi mesi fa la rotta inversa. Il portoghese ha dichiarato più volte di trovarsi bene in Germania e Rebic ha ormai messo radici nel gioco di Pioli. Il prestito secco di entrambi scade nel 2021: l’idea per i club sarebbe quella di allungare il contratto dei due giocatori di un anno — dal 2022 al 2023 –, in modo da portare al 2022 il prestito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Ricordiamo che la Fiorentina è interessata alla vicenda in quanto detiene il 50% sulla futura rivendita dell’ex viola.