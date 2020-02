Rebic e gli altri: la Fiorentina non ha avuto pazienza con i giovani

Sono tanti i giovani con cui la Fiorentina non ha avuto pazienza. Rebic ha fallito con Montella, Paulo Sousa e Pioli. All’Eintracht Francoforte ha svoltato e adesso nel Milan, guarda caso di Pioli, ha segnato 5 gol. E’ lui il partner ideale di Ibrahimovic.

Zaniolo fu scartato nelle giovanili perché – scrive il Corriere Fiorentino – non ritenuto pronto, così come Mancini, finito a Bergamo e poi a Roma dopo il prestito al Perugia, e Piccini che in Spagna si è riscoperto terzino di Valore. Valutazioni non azzeccate, ma dettate anche da un ambiente che non ha pazientato nonostante la Fiorentina rilanciasse un programma basato proprio sui giovani. È il caso di Alonso, che dopo la prima stagione a Firenze fu rispedito in prestito al Southampton per poi tornare, imporsi e finire da Conte nel Chelsea che avrebbe vinto la Premier League, o del portiere Lafont che dopo le critiche dell’anno scorso si sta ritrovando al Nantes.