Rebic al Milan, ci siamo. Scambio di prestiti, la Fiorentina spera nel riscatto

André Silva a Francoforte, Ante Rebic a Milano. Giornata di visite mediche per entrambi, Tuttosport svela a formula: si tratta di prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto a 25, diritto che potrebbe diventare obbligo nel caso in cui vengano raggiunte determinate condizioni. Dunque ne consegue che, in caso di riscatto, alla fine della stagione, la Fiorentina incasserebbe circa 15 milioni di euro.