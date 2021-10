Razzismo, la Fiorentina ha dato l’esempio: ora tocca agli altri club

Sulle pagine di Repubblica troviamo questa mattina un commento relativo alla presa di posizione della Fiorentina dopo il caso di razzismo contro il Napoli. Un fatto gravissimo, come lo definisce il quotidiano, che non va fatto passare come un...

Redazione VN

Sulle pagine di Repubblica troviamo questa mattina un commento relativo alla presa di posizione della Fiorentina dopo il caso di razzismo contro il Napoli. Un fatto gravissimo, come lo definisce il quotidiano, che non va fatto passare come un gesto inconsulto di pochi stupidi: lo stadio è diventato troppe volte una zona franca dove tutto è permesso e tutti fanno finta di non vedere. L'importante ora è non mettere la testa sotto la sabbia: chi ha offeso i giocatori del Napoli ha tradito due volte, offendendo anche Firenze e la Fiorentina. E il club ha reagito con una presa di posizione netta, che rompe gli schemi di un calcio troppo spesso omertoso. Contro il razzismo serve una battaglia di civiltà e il fatto che la Fiorentina sia la prima (o fra le prime) a saltare lo steccato del silenzio deve inorgoglire: sperando che anche tutti gli altri club seguano lo stesso esempio.