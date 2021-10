Razzismo, al vaglio anche la posizione di altri tifosi in Fiesole

In seguito all'identificazione del tifoso macchiatosi di razzismo, sono al vaglio anche le posizioni di altri tifosi del suo gruppo

Sulle pagine di Repubblica si torna a parlare dell'amara questione razzismo. Come abbiamo raccontato ieri è stato identificato il tifoso che si è reso protagonista dei cori nei confronti di Koulibaly, Anguissa e Osimhen al termine di Fiorentina-Napoli. Per lui Daspo di 5 anni ed è probabile che venga applicata anche la sospensione a tempo indeterminato dalla partecipazione allo stadio. Ma potrebbe non essere finita qui: secondo quanto si legge sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le condotte degli altri componenti del gruppo, per capire se ci siano altri comportamenti da sanzionare. Una volta terminate queste indagini arriverà poi anche la decisione del Giudice Sportivo, che per ora ha preso tempo. Visto - ad oggi - l'unico responsabile sono attese sanzioni ma non la chiusura della Curva Fiesole come paventato in un primo momento.