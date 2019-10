Rasmussen, l’incubo è finito. Ma non sarà convocato subito

Venerdì in amichevole contro la Pistoiese, Jacob Rasmussen ha debuttato in maglio viola. E su di lui scrive così La Nazione:

I settanta minuti giocati a Pistoia hanno avuto il sapore della fine di un incubo per Jacob Rasmussen. Il difensore, protagonista di un calvario durato tutta l’estate, è tornato a giocare una partita di calcio a quasi quattro mesi di distanza dall’ultima volta. Per la precisione era dallo scorso 23 giugno che il danese con calcava il rettangolo verde per un impegno agonistico, quando con la sua Under-21 era riuscito a superare la Serbia nel corso dell’Europeo. Da allora, l’ex Empoli ha imboccato un tunnel senza fine dal quale è stato in grado di uscire solo nella serata di venerdì, quando al termine di due settimane di lavoro in gruppo Rasmussen è tornato a fare quello che più riesce meglio: giocare e divertirsi. Per lui Montella ha usato parole al miele e non potrebbe essere altrimenti, anche se sono tanti gli aspetti da rivedere all’interno della partita del danese, apparso oltre che in ritardo di condizione anche in più di una circostanza spaesato e «legnoso» nel marcare gli avversari (…). E adesso? La convocazione in prima squadra non arriverà subito visto che il giocatore potrebbe essere testato prima con la Primavera, con l’obiettivo di permettergli di migliorare la condizione e di mettere insieme i primi minuti ufficiali della sua avventura in viola.