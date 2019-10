Rasmussen in campo a sorpresa: svariate letture fuori tempo

Ieri la Fiorentina ha battuto in amichevole la Pistoiese per 4-1. In campo, a sorpresa, anche Jacob Rasmussen. Ecco cosa scrive di lui La Nazione:

La vera sorpresa delle scelte di Montella ha riguardato Rasmussen, gettato nella mischia nel giorno della sua prima convocazione ma apparso ancora in ritardo di condizione, con svariate letture fuori tempo in particolare in occasione dell’1-1 della Pistoiese: per lui oltre un’ora in campo