Rappresentante dei medici di A: “La Serie A non è in pericolo”

Gianni Nanni, membro nella commissione medica della Federcalcio, ha parlato al Corriere dello Sport:

Il rischio per la Serie A adesso è zero. Poi è chiaro: se dovessero aumentare i casi a dismisura qualcosa bisognerà fare. Bisogna seguire i protocolli, ma affinchè il campionato slitti i casi devono aumentare in maniera esponenziale. Il dramma che c’era durante il lockdown non c’è più, da quel momento siamo lontani anni luce. Positività Mihajlovic? C’è attenzione ma non rischia di più rispetto ad altri. Gli esami sono molto buoni.