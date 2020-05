Rapporti ok tra Fiorentina e Verona: Kumbulla si può, ma l’Hellas spara alto

Come scrive La Nazione, la Fiorentina aspetta un segnale dal Verona per capire è possibile intavolare una trattativa per Marash Kumbulla (SCHEDA), vista la folta concorrenza per il giocatore italo-albanese. Le squadre intressate al difensore sono Inter e Napoli, che complica la scalata viola al centrale. I buoni rapporti tra viola e gialloblu dopo la chiusura dell’affare Amrabat può agevolare la riuscita dell’affare, anche se ballano 10 milioni tra domanda e offerta: 20 milioni messi sul piatto dalla Fiorentina rispetto ai 30 dell’esosa richiesta dell’Hellas.