Ranieri, il jolly che piace a tutti (e sostituirà Pezzella in Coppa Italia)

L’ha fatto giocare in estate, dalla tournée americana in poi e confermandolo titolare in Coppa Italia in previsione della squalifica di Pezzella. Se l’è cavata bene, Luca Ranieri, il cui profilo viene approfondito su La Nazione di oggi. Lui che nasce terzino sinistro e da centrale si è disimpegnato accanto a Ceccherini prima e Milenkovic poi. Da esterno si è messo in mostra sommando 29 presenze in B con il Foggia, poi è arrivata la semifinale del Mondiale Under 20. Con Pezzella che è arrivato in ritardo dopo la Coppa America, Ranieri è stato individuato subito come suo possibile sostituto: la sua duttilità ha convinto Montella.

