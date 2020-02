Rammarico Fiorentina. Contro la Juventus una sconfitta amara e immeritata

Alla fine c’è grande delusione e rabbia dentro la Fiorentina per questo 3-0 contro la Juventus, un risultato assolutamente bugiardo per quanto visto in campo. La squadra viola ha retto bene, almeno fino all’episodio incriminato del secondo rigore che ha chiuso i giochi, in una gara in cui mancavano Milenkovic e Caceres in difesa, Castrovilli a centrocampo e Ribery in attacco. Nel primo tempo la Juventus ha avuto un netto predominio nel possesso palla, ma i viola hanno tirato di più in porta, con le occasioni di Chiesa e Lirola.

La Fiorentina poteva anche passare in vantaggio, ma invece ecco il mani di Pezzella che porta al vantaggio di Ronaldo dal dischetto. Nel secondo tempo c’è un’altra grande occasione per la Fiorentina per trovare l’1-1, con un tiro di Benassi dal limite che esce davvero di poco. Si arriva poi all’episodio della discordia, la doppietta su rigore di Ronaldo, e la partita finisce lì. C’è solo il tempo per l’esordio in maglia viola di Agudelo e il 3-0 di de Ligt. Lo scrive l’edizione di Repubblica Firenze oggi in edicola.