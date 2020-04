Rachele e la nostalgia di Castrovilli: “Il calcio manca tanto a lui e ai suoi compagni”

Rachele Risaliti ha parlato alla Nazione in edicola oggi, sottolineando come non sia affatto facile affrontare un periodo come quello che stiamo vivendo. Tra passeggiate per portare fuori la cagnolina Furia e allenamenti, lei e Gaetano Castrovilli cercano di sfruttare al meglio il tempo a disposizione: “Gaetano è molto scrupoloso negli allenamenti e vuole che anche io lo sia. Però è soddisfatto dei miei progressi in cucina: per Pasqua ho architettato una sorpresa”.

“Quanto manca il calcio a Gaetano? Davvero tanto. E come a lui anche a tutti i suoi compagni della Fiorentina. Si impegnano molto in allenamenti casalinghi personalizzati ma il campo è un’altra cosa”