Rabbia viola per gli errori clamorosi di Massa, ma è una Fiorentina con vista Europa

Il commento de La Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Napoli: “Un clamoroso errore dell’arbitro Massa e degli addetti alla Var per il rigore concesso a Mertens e che – trasformato da Insigne – ha portato il Napoli sul 2-1. Un possibile rigore non assegnato nel finale alla Fiorentina per una trattenuta su Ribery. E poi sette gol, tante altre occasioni da rete, le magie della Banda Bassotti del Napoli, sei ammonizioni. Di tutto, di più in una sfida che permette alla squadra di Ancelotti di rispondere subito a CR7 e alla nuova Fiorentina di Rocco Commisso di immaginarsi un campionato importante, con vista Europa. Soprattutto se gli uomini mercato viola riusciranno negli ultimi giorni di mercato a completare la squadra con due-tre innesti giusti. Gravi i due errori arbitrali. Inspiegabile il rigore concesso a Mertens quando la partita era sull’1-1. Casomai c’era una simulazione dell’attaccante del Napoli. Ha sbagliato il direttore di gara e ha sbagliato il Var Valeri a non intervenire”.