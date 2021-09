Qui Udinese, il probabile 11 titolare di Gotti: pochi dubbi per i bianconeri

La probabile formazione dei friulani che scenderanno in campo domenica contro la Fiorentina

L'Udinese, dopo le sconfitte con Napoli e Roma, si prepara ad accogliere la Fiorentina alla Dacia Arena domani. Luca Gotti, per quel che riguarda la formazione, dovrebbe riproporre gli 11 visti contro i giallorossi e apparsi in discreta forma. Becao, Nuytinck, Samir sarà il terzetto che agirà davanti a Silvestri. In mediana Pereyra, Walace, Arslan e Makengo si giocano tre posti. Sull'out di sinistra confermato Udogie e, a destra, scenderà in campo Stryger Larsen al posto di Molina, apparso appannato. Confermato il tandem d'attacco Pussetto-Deulofeu. Lo scrive La Nazione.