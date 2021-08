Qui Torino, Juric vuol fare la spesa a Firenze: chiesti Pezzella e Amrabat

Il Torino su due dei giocatori che al momento sembrano in uscita dalla Fiorentina

Il punto di mercato di Tuttosport sul Torino abbraccia tinte per larghe parti viola: per la difesa, Juric avrebbe richiesto Pezzella una volta ricevuto il no del Cagliari per il giovane polacco Walukiewicz; per il centrocampo, il sogno rimane Amrabat, e l'alternativa quel Giulio Maggiore dello Spezia che interessava anche ai viola. Il capitano della Fiorentina vorrebbe un aumento d'ingaggio, da 1,2 mln a 1,6, e piace, oltre ai granata, anche a Lazio e Cagliari. Servirebbero 9 milioni, ma il Torino non vorrebbe andare oltre i 5/6. L'alternativa è Boyata dell'Hertha Berlino. Quanto ad Amrabat, il DS Vagnati spera di battere la concorrenza del Napoli facendo leva sulla possibilità di ricongiungere il marocchino e Juric, artefici di un vero e proprio miracolo a Verona. Il centrocampista tornerà a Firenze lunedì dopo essersi sottoposto ad un'operazione per un principio di pubalgia, e c'è chi assicura che avrà un confronto con Italiano e la dirigenza nel quale chiederà di essere ceduto.