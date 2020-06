Qui Brescia, segnali poco confortanti dalla sfida di ieri. E dietro c’è un 2002 che balla

La Gazzetta dello Sport tira le somme dopo la sconfitta patita ieri dal Brescia in amichevole contro l’Udinese. Tra le note più dolenti c’è sicuramente la prestazione negativa di Andrea Papetti, difensore classe 2002 che sul primo gol si è perso Teodorczyk e non ha convinto per il resto. Ma Lopez ha le mani legate, Cistana e Chancellor non sono disponibili. Inoltre, Tonali, unico pericoloso con un tiro da fuori, ha dovuto alzare bandiera bianca alla fine del primo tempo, per un problema che non sembra grave. Ci vorrà ben altro per sperare nel miracolo-salvezza.