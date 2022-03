Qui Bologna: Arnautovic negativo. Medel e De Silvestri fanno esami oggi

Le ultime da Casteldebole

La Nazione, nella sua edizione di Bologna, fa il punto sull'infermeria dei felsinei: Arnautovic si è negativizzato e dovrebbe riprendere il posto al centro dell'attacco contro la Fiorentina, mentre in giornata sono previsti esami per Medel e De Silvestri, l'ex di turno. Mihajlovic aspetta notizie, nel frattempo non recupera Bonifazi (Covid), Theate (squalificato) e Vignato (problema alla caviglia). Si scaldano Binks e Mbaye per domenica.