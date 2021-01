“Questa vittoria è vita”: Callejon partecipa alla rinascita viola

Il Corriere dello Sport si concentra su José Maria Callejon, autore dell’assist vincente per il gol di Vlahovic contro il Cagliari. “Questa vittoria è vita” ha detto al termine della partita. Lo spagnolo, soprannominato professore da Prandelli, ha partecipato direttamente alla rinascita. Chissà se adesso – si chiede il quotidiano – se l’allenatore proverà a studiare diverse soluzioni per metterlo con insistenza nella manovra viola con un modulo diverso rispetto al 3-5-2 come accaduto ieri. Con Prandelli il numero 77 era rimasto fuori dai convocati per il Benevento causa Covid, successivamente titolare con Milan e Genoa, ma poi tanta panchina, a volte anche completamente come con il Sassuolo, a Torino contro la Juve e al Franchi contro il Bologna. Mercoledì la sfida all’Inter in Coppa Italia, poi il ritorno nella “sua” Napoli. Chissà se lo farà da titolare dopo l’ottima prova di ieri e un assist tanto preciso quanto bello. Dipenderà da molti fattori come la condizione fisica di Ribery e la gara contro l’Inter.