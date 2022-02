Quella voglia matta di Gasperini di rovinare l’aria bella di Firenze

Gasperini e la Firenze del pallone hanno un conto aperto, oggi a pranzo un altro capitolo della diatriba calcistica

"Anche oggi, pochi giorni dopo le scintille e il risultatone della Fiorentina a casa dell’Atalanta, Gasperini tornerà ad avvicinarsi al colore viola ripartendo dalla bufera di quella partita, chiusa con la sua eliminazione tra rigori, decisioni del Var, risultato risolto in extremis e la fuga piccata, polemica e silenziosa (Gasp non si presentò in sala interviste). Ecco, si riparte da tutto questo e quella voglia matta di Gasp di rovinare in qualche modo l’aria (bella) di Firenze".