Quattro partite per allontanare la zona calda: tra scontri diretti e ostacoli complicati

Un’occhiata alla classifica e un’altra calendario. Inevitabile dopo due sconfitte di fila che hanno riportato la Fiorentina a sei punti dalla zona retrocessione. Conti alla mano, le prossime quattro partite potrebbero rivelarsi un poker decisivo per uscire definitivamente dalla bassa classifica. Si parte con lo scontro diretto con la Sampdoria a Marassi, poi il Milan, l’ostacolo più complicato, nuovo scontro diretto in trasferta con l’Udinese, infine Brescia in casa. Lo scrive La Nazione.