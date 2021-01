Quattro nomi nuovi e giovani: Pradè al lavoro per il futuro della Fiorentina

In mezzo a tante trattative per il presente, i dirigenti della Fiorentina lavorano anche in prospettiva. La Nazione oggi fa quattro nomi di giovani talenti pronti a sbocciare e seguiti con attenzione da Pradè. Il primo è Lassina Traoré, 2001 dell’Ajax capace di segnare cinque reti al VVV Venlo (SCHEDA). Sempre 2001, esterno alto e non punta, è Konrad de la Fuente, canterano del Barcellona. Poi c’è Tomas Tavares terzino sinistro in prestito dal Benfica all’Alavès, e infine un profilo di Serie A, Lucien Agoumé (SCHEDA), che l’Inter ha prestato allo Spezia per questa stagione. Tutte idee per il futuro.

