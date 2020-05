Quattro nodi per la ripartenza: i medici vogliono garanzie. Ecco le richieste

L’edizione odierna de Il Messaggero ha fatto il punto sul quadro proposto dai medici della Serie A, che il Governo dovrà valutare e, eventualmente, accettare per dare il via libera. Il documento sanitario, che incarna le richieste dei responsabili delle squadre, si articolerà in quattro punti:

-Niente ritiro (o ritiro meno stringente).

-Due tamponi ogni quattro giorni e test sierologici ogni tre.

-Quarantena obbligatoria solo per i giocatori contagiati e non estesa a tutta la squadra.

-Conoscere entro 24-48 ore la data della ripresa del campionato.