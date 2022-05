Quattro carte per giocarsi l’Europa: così Italiano vuole centrare l’obiettivo

Ecco come il tecnico sta costruendo un finale di stagione da vivere tutto d'un fiato

Sul Corriere dello Sport di oggi si parla di quattro assi per Vincenzo Italiano, il tecnico della Fiorentina: ma niente a che vedere con i singoli in campo. Il quotidiano, piuttosto, fa riferimento a quattro cardini della filosofia di gioco del tecnico ex Spezia: identità di gioco precisa, esterni finalmente decisivi come Gonzalez contro la Roma, un centrocampo che se la gioca con tutti, il muro in difesa tornato finalmente impenetrabile.