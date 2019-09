Quasi ex: Suso, dopo il lungo corteggiamento l’avvio di stagione è deludente

Da oggetto del desiderio ad avversario: per Suso quella di oggi poteva essere la partita dell’ex, dopo il lungo corteggiamento della Fiorentina in estate, ma niente da fare. Come scrive La Nazione, dopo un lungo corteggiamento e una trattativa di fatto mai decollata, alla fine l’esterno spagnolo è rimasto al Milan nonostante gli apprezzamenti di Vincenzo Montella che lo avrebbe voluto per ricostruire il suo 4-3-3. Non sono bastati 30 milioni e i buoni rapporti tra Pradè e l’agente Lucci. Nonostante l’arrivo di Giampaolo l’etichetta di possibile partente, Suso se l’è tolta subito di dosso. Ma il bilancio finora è ‘sotto il par’: un assist, zero gol, sempre in campo da trequartista o esterno nelle prime cinque partite.